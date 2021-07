Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La terza stagione di Titans sta finalmente per arrivare! Inizialmente previsto per l’autunno del 2020, il suo debutto è stato posticipato a causa della pandemia; la nuova (e definitiva) data di uscita è il 12 agosto, e sarà disponibile su HBO Max.

Trama

La terza stagione riprenderà da dove si era interrotta la precedente, con la formazione di un nuovo team composto da amici ed ex nemici, sotto la guida di Dick Grayson, che ha appena assunto il nuovo ruolo di Nightwing. La serie continuerà a coprire sempre di più l’universo DC, introducendo Barbara Gordon, come nuovo commissario di polizia di Gotham City, e Scarecrow, nel ruolo di “consulente” per la polizia.

La squadra ritornerà a Gotham City, dove dovrà affrontare una nuova minaccia, il Red Hood; inoltre vedremo Starfire affrontare sua sorella, Blackfire.

Cast

Nonostante molte cose siano cambiate con il finale della seconda stagione, molti (se non tutti) i personaggi principali ritorneranno nella terza.

Tra questi troviamo Brenton Thwaites (Dick Grayson/Robin), Anna Diop (Kory Anders/Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth/Raven), Ryan Potter (Garfield Logan/Beast Boy), Curran Walters (Jason Todd), Minka Kelly (Dawn Granger/Dove), Alan Ritchson (Hank Hall/Hawk), Joshua Orpin (Subject 13/Superboy) e Chelsea Zhang (Rose Wilson/Ravager).

Sembra che anche Conor Leslie (Donna Troy) continuerà a far parte del cast, che vedrà inoltre Savannah Welch (Barbara Gordon, commissario di polizia di Gotham City), Jay Lycurgo (Tim Drake), Vincent Kartheiser (Jonathan Crane/Scarecrow), e Sharon Ferguson (Queen Luand'r, madre di Starfire e Blackfire), mentre Damaris Lewis (Blackfire) diventerà un personaggio fisso.

Trailer

Di seguito, il trailer ufficiale rilasciato da HBO Max:

Anticipazioni

Parlando della terza stagione, Alan Ritchson ha detto:

“È la migliore stagione finora, e non sto usando un'iperbole. Gli show sono molto grandi, e questo è uno di quegli show che è molto grande. È un cast enorme. È una proprietà enorme. Ci sono un milione di modi diversi per raccontare la storia e a volte ci vogliono una o due stagioni per capire su chi concentrarsi e quale sia esattamente la direzione che si vuole prendere. Hanno fatto un ottimo lavoro. Tutte le stagioni sono state buone, ma c'è un'eccellenza in questa perché tutti hanno capito su cosa vogliamo concentrarci e di chi vogliamo raccontare la storia. È solo un po' più concentrato di quanto non sia stato, e sta funzionando molto bene. È la migliore stagione finora, di gran lunga”.