Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 12 giugno 2021

Sex/life è la serie TV statunitense basata sul romanzo "44 capitoli su 4 uomini" di BB Easton, un diario piccante e irriverente di una madre e moglie che, ormai stanca della sua vita abitudinaria, ripercorre - sognante - i passionali ricordi con i suoi ex.

Il soggetto è stato poi sviluppato da Stacy Rukeyser per Netflix. La piattaforma aveva dato il via libera ufficiale per i lavori il 19 aprile 2020 e le riprese della serie TV, previste per la primavera dello stesso anno sono state poi state posticipate ad agosto 2020.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Trama

"Il sesso non è solamente questione di sesso. Cosa rappresenta per te?", è proprio questa la battuta d'esordio del trailer ufficiale di Sex/life, la serie TV che chiarisce già dal nome quale sarà il primo dei suoi argomenti.

Infatti, il nuovo prodotto Netflix racconta la storia di Billie Connelly la quale, proprio come la protagonista dei racconti della Easton, si trova implicata in un vero e proprio triangolo amoroso, le cui facce sono lei stessa, suo marito e non un amante o un ex fidanzato bensì il racconto dei suoi amori passati, che le permette una fuga dalla sua vita apparentemente impeccabile.

Sex/life è un percorso alla scoperta della sessualità femminile, una materia che nel corso degli anni o, per meglio dire dei secoli, ha sempre solleticato l'interesse del pubblico femminile e intrattenuto quello maschile; un mix di leggerezza e spontaneità non può che essere gradito e, di tanto in tanto, preferito.

Il cast

In tutti gli episodi troveremo:

Sarah Shahi nel ruolo di Billie Connelly;

nel ruolo di Billie Connelly; Mike Vogel nel ruolo di Cooper Connelly;

nel ruolo di Cooper Connelly; Adam Demos nel ruolo di Brad Simon;

nel ruolo di Brad Simon; Margaret Odette nel ruolo di Sasha Snow;

nel ruolo di Sasha Snow; Phoenix Reich nel ruolo di Hudson.

Tra gli attori ricorrenti, troviamo inoltre:

Jonathan Sadowski - Devon;

- Devon; Li Jun Li - Francesca;

- Francesca; Meghan Heffern - Caroline;

- Caroline; Joyce Rivera - Olga.

Episodi, data d'uscita e trailer

Gli episodi, disponibili su Netflix a partire dal 25 giugno 2021, saranno otto.

Il trailer, rilasciato dall'account ufficiale della piattaforma martedì scorso, regala già un generoso assaggio di ciò che vedremo in Sex/life.

Anticipazioni e curiosità

"È un sogno nostalgico, euforico, folle. Una visione del passato attraverso degli occhiali rosa, e il miglior sesso che tu abbia mai fatto", ha anticipato il creatore Stacy Rukeyser in una intervista all'Entertainment Weekly.

E sempre a Entertainment Weekly, la protagonista Sarah Shahi in merito al suo ruolo riferisce: "Ci sono molti aspetti di lei con cui mi identifico e spero che le persone possano sentirsi allo stesso modo: come quello per cui, anche se sei madre a ami i tuoi figli, non dimentichi la tua identità, chi sei diventata e se le scelte che hai fatto si sono rivelate giuste o no. Penso che la società a volte dica alle madri che possono essere soltanto una cosa. Non è vero. Solo perché siamo mamme, non dobbiamo lasciare andare quei giorni in cui ci sentivamo libere, selvagge. C'è un modo per essere entrambe le cose? Questo è sempre stato un tema ricorrente nella mia vita".