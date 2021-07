Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 27 giugno 2021

"Sai dove nasce la radice del terrore? Comincia con la paura. Ti mostrerò che cos’è la paura".

Resident Evil: Infinite Darkness la serie TV anime di Netflix che riporta in scena i due protagonisti del secondo capitolo del franchise di videogame vicino a festeggiare i suoi 25 anni, è solo l'incipit di un sodalizio del terrore che dovrebbe svilupparsi in due serie TV: quella in CGI, per l'appunto, ed una seconda serie live - action ancora in via di definizione. Il tutto, parallelamente, alla recente uscita di Resident Evil Village lato videogame e di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, al cinema.

Trama e cast (doppiatori)

La trama si svolge nel 2006, dove nei file presidenziali segreti trovati nella rete della Casa Bianca, vengono scoperte tracce di un accesso improprio. L’agente federale Leon S. Kennedy (Nick Apostolides) si unisce al gruppo invitato alla Casa Bianca per indagare su questo incidente. Improvvisamente le luci si spengono e Leon e il team SWAT sono costretti a sconfiggere migliaia di misteriosi zombi. Intanto Claire Redfield (Stephanie Panisello), componente dello staff di TerraSave, mentre si trova in un paese lontano in cui sta fornendo sostegno ai rifugiati, si imbatte in un’immagine misteriosa disegnata da un giovane. Perseguitata da questo disegno, che sembra presagire un’infezione virale, Claire inizia la sua indagine. La mattina dopo Claire visita la Casa Bianca per richiedere la costruzione di una struttura assistenziale. Lì si incontra nuovamente con con Leon e sfrutta l’opportunità per mostrargli il disegno del ragazzo. Leon sembra rendersi conto di una sorta di connessione tra l’epidemia di zombi alla Casa Bianca e lo strano disegno, ma dice a Claire che non c’è alcuna relazione tra le due cose. Col tempo, questi due focolai di zombi in paesi lontani portano a eventi che scuoteranno la nazione fino al midollo.

L'attore e musicista americano Lance Reddick darà voce al personaggio di Albert Wesker. Al suo fianco faranno parte dell'azione: Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nunez.

Even in darkness, a familiar voice can make all the difference. pic.twitter.com/86LrMsbskY — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 12, 2021

Produzione e curiosità

La miniserie animata, realizzata in computer grafica, è prodotta e supervisionata da Hiroyuki Kobayashi di Capcom, responsabile di aver dato vita a numerosi titoli della saga del videogioco, in particolare i tre classici dei videogiochi: Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 4. Kobayashi ha anche prodotto tutti e tre i film d’animazione di Resident Evil: Degeneration, Damnation e Vendetta.

In cabina di regia c’è Eiichirō Hasumi (Umizaru), mentre Yougo Kanno (Psycho-Pass) ha composto la colonna sonora.

Inoltre lo show è ambientato alcuni anni dopo l’iconico e rivoluzionario Resident Evil 4, dove Leon si reca in Spagna per una missione molto speciale quale salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti, poiché dopo il disastro di Raccoon City è stato reclutato dal presidente ed è diventato uno dei suoi agenti speciali. Questo accadeva nel 2004, mentre Infinite Darkness si svolge più tardi, nel 2006. Durante lo stream di Resident Evil Showcase del 2021, la Capcom ha rivelato che la serie TV sarà ambientata direttamente nella Casa Bianca.

Data di uscita e trailer

Resident Evil: Infinite Darkness sarà disponibile sulla piattaforma Netflix dall'8 luglio.

Di seguito, il trailer ufficiale pubblicato dalla società di streaming.