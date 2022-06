Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Sono passati quattro anni dall'undicesima stagione di X-Files, e quasi trenta da suo debutto, ma la star David Duchovny non è ancora pronto per lasciare l'iconica serie TV, e soprattutto il suo personaggio Fox Mulder, affermando di essere disponibile per ulteriori stagioni:

"Pensavo che i primi sette anni fossero abbastanza! Ma sono sempre pronto a fare di più, ovviamente. Qualcuno mi ha inviato una clip di Joel McHale degli episodi del 2016 che sono andati in onda, ed è una descrizione perfetta di dove ci troviamo sei anni dopo. Non credo che Chris Carter (creatore di X-Files) sia davvero un veggente. Dimenticate i dettagli delle trame, chi rimane incinta o chi viene sparato. Voglio dire, uno spettacolo si trasforma in una telenovela con opzioni limitate; le persone moriranno, o rimarranno incinte, o andranno in prigione, giusto? O diventano Presidenti".

Ha poi continuato: "Penso che sia davvero difficile occuparsi del destino dei personaggi quando ti rendi conto che Chris ha creato la serie madre nel 1993, e poi ci ha lavorato di nuovo nel 2016 prevedendo come sarebbe stato il 2022. Se volesse lavorarci ancora mi piacerebbe conoscere i suoi nuovi sviluppi. Gli direi: 'Cos'hai in mente?'. Perché anche io vorrei conoscere il futuro, capisci cosa intendo? È la natura di un progetto a lungo termine. A posteriori, direi che ciò che lo spettacolo è in grado di abbracciare dal punto di vista tematico è davvero la chiave della sua longevità, e se dovessimo lavorarci di nuovo è solo una questione di sapere che cosa abbiamo ancora da dire".

Gillian Anderson, invece, sembra meno convinta, affermando che sarebbe tornata solo se ci fossero stati nuovi creatori, per svecchiare un po' l'idea della serie TV.

X-Files è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book