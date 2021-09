Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 21 minuti fa

Dopo che David Duchovny ha salutato la serie originale X-Files, la famosa serie TV ha assunto Annabeth Gish (che presto vedremo in Midnight Mass insieme a Kristin Lehman) come Monica Reyes e Robert Patrick come John Doggett.

Mentre Gillian Anderson ha chiarito che non ha interesse a riprendere il suo ruolo per altre stagioni, Gish sarebbe felice una nuova opportunità per tornare nei panni di Reyes:

"Tornerei sempre. Forse potrebbero esserci l'agente Reyes e un'altra agente donna, no? Perché no?".

Lehman ha ricordato la sua breve esperienza nella serie anni '90, sottolineando che è apparsa "nella stagione in cui la Terra si stava raffreddando, tanto tempo fa". Ha quindi affermato che un suo ritorno per una nuova stagione potrebbe essere complicato, dato che "la mia coscienza è stata caricata in un'intelligenza artificiale".

Duchovny è tornato per gli episodi della stagione 9, permettendo agli agenti Mulder, Scully, Reyes e Doggett di intraprendere le indagini. Le stagioni 10 e 11 sono arrivate quasi 15 anni dopo il finale di serie ed erano incentrate su Mulder e Scully, con apparizioni minori di Reyes, mentre Doggett non è stato coinvolto in alcun modo.

Sulla scia della stagione 11 del 2018, Anderson ha affermato di aver definitivamente finito con la serie, mentre il creatore Chris Carter aveva inizialmente notato che non poteva esseri X-Files senza Scully. Tuttavia, quelle osservazioni iniziali sono state seguite da commenti sul fatto che potrebbe esserci qualche speranza.

Fonte: Comic Book