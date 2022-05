Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La rete americana CBS ha annunciato la sua prima cancellazione della stagione 2021-22: la serie TV United States of Al, la più recente creazione dell'affermato sceneggiatore e produttore esecutivo Chuck Lorre (The Big Bang Theory), non tornerà con la sua terza stagione.

Incentrato sull'amicizia tra un veterano dei Marine, Riley (Parker Young), che lotta per riadattarsi alla vita da civile in Ohio, e Awalmir (Adhir Kalyan), l'interprete afghano che ha prestato servizio con la sua unità ed è appena arrivato per iniziare una nuova vita in America, lo show ha riunito negli Stati Uniti 5,9 milioni di spettatori ogni settimana.

Sono numeri lontani da quelli ai quali è abituata CBS. Delle sette commedie in onda sulla rete, la serie TV è stata infatti solo la quinta più seguita.

Eppure gli ascolti della serie TVnon erano tra i peggiori di CBS, il che fa temere per altre cancellazioni alla rete.

Fonte: Deadline