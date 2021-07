Tredici: la star Tommy Dorfman rivela di essere una Donna Trans

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Tommy Dorfman, tra i protagonisti della serie TV Tredici, dopo aver conquistato una popolarità internazionale ha annunciato di essere una donna transgender. Recentemente infatti, l’attrice di Atlanta, con un post sui social e attraverso un’intervista, ha fatto coming out.

Nel post viene espressa anche la sua gratitudine nei confronti di tutte le persone transessuali che hanno intrapreso prima di lei lo stesso percorso e hanno rischiato la propria vita per vivere in modo autentico ed essere se stesse.

Dorfman annuncia con orgoglio: "Emozionata di mostrare la donna che oggi sono. Sono particolarmente grata a ogni singola persona trans che ha percorso questa strada, ha abbattuto le barriere e ha rischiato la vita per vivere autenticamente e radicalmente come se stessa prima di me. Grazie a tutte le donne trans che mi hanno mostrato chi sono, come vivere, celebrare me stessa e occupare spazio in questo mondo".



L’attrice ha continuato a parlare apertamente della sua scelta in una lunga intervista con Torrey Peters, parlando del suo percorso di transizione e spiegando che considera meravigliosa la possibilità di essere finalmente se stessa:

"Con questa transizione dal punto di vista medico, si è parlato del mio corpo e la situazione ha iniziato a essere opprimente. Recentemente ho preso in considerazione gli esempi di altre persone che hanno rivelato di essere trans. C'era una possibilità che non potevo realmente permettermi di avere, ovvero sparire per due anni e poi tornare con un nuovo volto e un nuovo corpo, ma non era quello che volevo".





Dorfman ha quindi continuato spiegando: "Non cambierò il mio nome. Mi è stato dato in onore del fratello di mia madre che è morto un mese dopo la mia nascita. Mi sento molto legata a questo nome, e a uno zio che mi ha tenuta tra le braccia mentre stava morendo. Questa è un'evoluzione di Tommy. Sto diventando più Tommy".

L'attrice ha concluso affermando di essere consapevole che ora rischia di perdere qualcosa dal punto di vista personale e professionale, perché non tutti vorranno accettare e sostenere il suo percorso.

Tommy Dorfman lavorerà nel suo primo ruolo da attrice in Sharp Stick, ultimo film in uscita firmato Lena Dunham.

Fonte: Variety