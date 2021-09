Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Proprio in queste ore Netflix ha annunciato che ci sarà una seconda stagione di Tiger King, ed Eric Goode e Rebecca Chaiklin torneranno a dirigere l'amata docu-serie - di cui potete leggere la nostra recensione. Secondo il rapporto, il nuovo lotto di episodi sarà rilasciato entro il 2021.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

I fan che sperano di rivedere Carole Baskin, però, rimarranno delusi perché l'attrice non tornerà per il nuovo capitolo. A tal proposito, in un'intervista ha dichiarato:

"Poche settimane fa la regista Rebecca Chaiklin ha chiesto se potevamo chiarire la questione. Il che è assolutamente ridicolo. Era ovvio che mi sono sentita tradita. Perché mai avrebbe pensato che sarei stata disposta a parlare di nuovo con loro? E così le ho detto di cancellare il mio numero".

Fonte: Comic Book