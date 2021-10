Scritto da: Domenique Angelica Polito - Data di pubblicazione: 14 ore fa

La storia di The Righteous Gemstones è tutt'altro che finita: il produttore esecutivo David Gordon Green ha infatti confermato che lo show HBO è già stato rinnovato per una terza stagione, prima ancora che la seconda faccia il suo debutto.

"Stiamo già buttando giù delle idee, in questo momento. È uno show così vasto ed epico nel suo insieme. Gli spettacoli che abbiamo fatto in passato sono diversi. Qui c'è molto di più" ha affermato Green. "Una volta che ci siamo resi conto di quanto sia difficile, pensiamo: 'Perché lo stiamo facendo?'. Poi abbiamo capito che è perché non possiamo ignorare l'opportunità dell'immaginazione. Questa è la nostra formula. Questo è il nostro budget, e questa è la storia, questi sono i personaggi e questo è il modo in cui funziona. Spesso pensiamo a cosa c'è dopo, cosa è più grandioso, cosa è più cattivo, cosa è più folle e a cosa e inaspettato".

