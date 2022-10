Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Apple TV+ ha condiviso il full trailer della seconda stagione di The Mosquito Coast, serie TV tratta dall'omonimo best-seller e interpretato da Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish e Gabriel Bateman.

Basata sul romanzo di Paul Theroux, lo spettacolo segue il pericoloso viaggio di Allie Fox, un idealista radicale e brillante inventore, che sradica la sua famiglia alla volta del Messico quando si trova improvvisamente in fuga dal governo degli Stati Uniti, dai cartelli e dai sicari. Nella seconda stagione i Fox si avventurano nella giungla guatemalteca per incontrare una vecchia amica e la sua comunità di ricercati. Questo nuovo rifugio, però, crea non pochi problemi alla famiglia, che resta invischiata in un conflitto tra i rampolli di un signore della droga locale. Quando Allie e Margot si trovano in disaccordo sullo stabilirsi o continuare a spostarsi, decidono di seguire strade diverse per garantire il futuro della loro famiglia. Dall'esito di questa scelta, si capirà se la famiglia Fox si dividerà per sempre o se sarà ancora più unita.

La seconda stagione di The Mosquito Coast debutterà il 4 novembre su Apple TV+ con il primo dei dieci episodi totali, seguito da nuovi episodi settimanali fino al 6 gennaio 2023.