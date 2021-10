The Head 2: in Pre-Produzione la nuova Stagione della Serie TV

Scritto da: Valentina Biafore - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The Mediapro Studio, con sede a Madrid, ha dato il via alla pre-produzione della seconda stagione di The Head, dopo una prima stagione di enorme successo globale.

Come ricorderemo, la prima stagione di The Head era ambientata in una remota stazione di ricerca nell’oscurità dell'inverno polare: quando lo staff estivo vola via per lasciare un equipaggio ridotto alle spalle, si scoprono lentamente i dettagli di una serie di omicidi grizzly e decapitazioni, in uno degli habitat umani più isolati della terra.

Continuando sempre verso quei temi chiave che hanno reso la serie un vero e proprio successo mondiale, ovvero l'isolamento e la lotta tra il bene e il male, la seconda stagione si trasferirà dal freddo Polo Sud a un mercantile oceanico sempre per missione scientifica.

Nel primo capitolo della serie hanno recitato attori famosi provenienti da diversi paesi, tra cui il candidato ai BAFTA John Lynch (The Fall), Álvaro Morte (La Casa di Carta), Katharine O'Donnelly (Mary Queen of Scotts), Tomohisa Yamashita (Code Blue the Movie) e Mónica López (En la Ciudad).

La stagione 1 è stata diretta da Jorge Dorado (The Department of Time), che torna a prendere le redini del secondo ciclo di episodi. Il produttore esecutivo Mariano Baselga (The Boarding School) e il drammaturgo Jordi Galcerán (The Grönholm Method, Burundanga) sono stati riconfermati come co-sceneggiatori per la nuova stagione.

L'ex dirigente di Keshet e produttore di Homeland Ran Tellem, ora direttore dello sviluppo dei contenuti internazionali presso The Mediapro Studio, guiderà lo sviluppo della trama della serie, avendo co-creato e prodotto i primi episodi. La distribuzione di Mediapro Studio gestirà la distribuzione globale della serie.

“Con questa seconda stagione, The Head diventa uno dei più grandi franchise dello Studio e siamo molto soddisfatti non solo del successo commerciale della serie, che è stata venduta a più di 25 clienti ed è presente in 90 paesi, ma anche perché ha riscosso un enorme successo di pubblico. Tutti questi fattori hanno contribuito a consentirci di proporre la produzione della sua seconda stagione", ha affermato Fernández Espeso, CEO di The Mediapro Studio.

Da parte sua, Tellem ha aggiunto:

"Da quando abbiamo annunciato il progetto, 'The Head' è stata un'avventura straordinaria, un viaggio impegnativo. I risultati sono stati immensi visto il grande riscontro in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Scandinavia alla Francia. Milioni di telespettatori in tutto il mondo ci hanno mostrato cosa siamo capaci di fare quando talento e mezzi vanno di pari passo. Continuare questa storia è una sfida e una vera passione per noi come creatori”.

Fonte: Variety