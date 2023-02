Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 03 febbraio 2023

I giorni da consulente per l’FBI per il criminale Raymond Reddington si avvicinano ormai alla loro conclusione: dopo aver rinnovato l’amato crime The Blacklist per una ulteriore stagione, arriva infatti la conferma da parte della rete NBC che la prossima decima stagione porterà a compimento la narrazione della serie TV.

“Dopo 10 anni, centinaia di casi e più di 200 episodi prodotti, siamo onorati di giungere all’epilogo” - ha dichiarato lo showrunner e produttore esecutivo John Eisendrath - “È stato davvero divertente creare ogni settimana i più strani, subdoli e deliziosi Blacklisters per sfidare Raymond Reddington e tutta la task force dell'FBI. Vorremmo ringraziare la NBC e Sony, il nostro straordinario staff che realizza l'impossibile ogni giorno, i nostri sceneggiatori e produttori, nonché il grandioso cast che ha dato vita a questi personaggi. Apprezziamo tutti i devoti fan che ci hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio e siamo entusiasti di condividere questa stagione finale con loro”.

Alle sue parole sono seguite quelle di Jason Clodfelter, co-presidente dei Sony Pictures Television Studios, che ha affermato:

“Ringraziamo i nostri meravigliosi partner della NBC per queste straordinarie 10 stagioni di The Blacklist, la serie che ha presentato al mondo Raymond Reddington, interpretato in modo brillante da James Spader. Lui ha guidato un cast diversificato e di grande talento, che comprendeva anche guest star leggendarie e centinaia di Blacklisters, che ci hanno fatto parteggiare per questo antieroe. Non vediamo l'ora che il pubblico veda come Raymond Reddington si congederà da tutti loro”.

In attesa quindi della premiere, prevista per il prossimo 26 febbraio, vi lasciamo con il trailer dei nuovi episodi.

Fonte: Comic Book