Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

The Blacklist avrà ufficialmente un capitolo aggiuntivo: la serie TV di James Spader è stata rinnovata dalla NBC per una decima stagione.

A confermare la notizia è stato Spader stesso, il quale nello spettacolo interpreta il ruolo di Red Reddington, che lavora con l'FBI per rintracciare i fuggitivi più pericolosi del mondo.

La stagione 9 è apparsa molto diversa, sia davanti che dietro la telecamera: pochi giorni prima del finale dell'ottavo capitolo, infatti, è arrivata la notizia che la protagonista Megan Boone aveva pianificato di uscire dallo show con l'episodio finale. Durante quella puntata, Liz è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da uno degli scagnozzi di Neville Townsend, e Boone ha definito la sua corsa di otto stagioni nello show "un'intera vita dentro la mia stessa vita...Che sogno. Grazie a tutti".

Un giorno dopo la messa in onda del finale, anche il creatore della serie Jon Bokenkamp - che era stato sceneggiatore e produttore esecutivo dalle stagioni dalla 1 alla 8 - ha annunciato che avrebbe anche lasciato il dramma NBC prima della stagione 9 per “uscire dalla mia zona di comfort, provare qualcosa di nuovo ed esplorare alcuni degli altri personaggi e delle storie che mi sono venute in mente”:

"Credo sinceramente che la serie rimanga piena di vita, creativamente forte e che ci attendono giorni luminosi. Quindi ora mi unisco a voi, come fan, per vedere dove ci porterà The Blacklist".

Fonte: TVLine