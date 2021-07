Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 06 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Jupiter’s Legacy, la recente serie TV basata sull’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, ha visto la sua corsa bruscamente interrotta, quando il servizio streaming di Netflix ha deciso di cancellarla dopo una sola stagione.

Appresa la notizia, il cast ha riempito i social con numerosi post per esprimere il proprio dispiacere, ma un’attrice, Anna Akana, interprete di Raikou, ha voluto inoltre rivelare ai fan cosa aveva in serbo il futuro per il suo personaggio.

La prima stagione si era infatti conclusa con un grande cliffhanger, in cui si apprendeva che Brainwave (Ben Daniels, apparso in The Crown) stava ordendo un piano ai danni del fratello Utopian (Josh Duhamel, visto in 22.11.63).

In un ultimo dialogo a quattrocchi, la figlia ha dunque affrontato il padre, rivelando le sue intenzioni e cercando di ricattarlo, ma il suo tentativo l’ha infine condotta ad una prematura dipartita per mano del genitore stesso.

Stando però al messaggio scritto da Akana su Twitter, la storia non si sarebbe affatto conclusa in questo modo, e il destino della letale assassina sarebbe stato ben diverso.

“Sono dispiaciuta che Jupiter’s Legacy non sia stato rinnovato per una seconda stagione” – ha così postato l’attrice- “Penso che ora sia giusto svelare che Raikou in realtà non è morta, ma ha creato un palazzo mentale, simile a quello di Walter, per convincerlo che era non è più una minaccia. Ma per ora - RIP Raikou e squadra!”

Questa è sicuramente una grande sorpresa e chissà quali altri snodi e colpi di scena avrebbe riservato la trama, ma purtroppo queste informazioni sembra siano destinate a rimanere un mistero, forse, per sempre.

So gutted that Jupiter's Legacy wasn't a renewed for a 2nd season. I guess it's now fine to spoil that Raikou actually isn't dead - she created a mind palace, akin to Walter, in order to convince him she was no longer a threat. But for now - RIP Raikou & team! — Anna Akana (@AnnaAkana) June 3, 2021

