Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La stagione di debutto di Stranger Things è stata un enorme successo, e questo ha portato i creatori della serie TV Matt e Ross Duffer a lanciare una moltitudine di idee per il secondo capitolo e, mentre molte sono state scartate, i Duffer hanno confermato che alcune di quelle idee sono state salvate e integrate nella prossima e ultima stagione.

"Il successo della prima stagione ci ha spaventato, e poi sapevamo che dovevamo costruire un mondo più grande, che sarebbe andato avanti", ha spiegato Ross Duffer. "Ciò significava che la preparazione per la seconda stagione includeva riempire una lavagna con tutte le idee che la writers' room potesse immaginare. Ma era davvero troppo, erano cinque volte le idee di quelle di cui avevamo bisogno, se non dieci. Per la quinta stagione stiamo quindi attingendo da molte di quelle idee... Molte delle trame del finale sono state prese da cose che pensavamo sarebbero state nella seconda stagione".

Portare idee dalla seconda stagione della serie non è l'unico modo in cui la prossima stagione finale onorerà le origini del franchise, poiché i Duffer hanno precedentemente spiegato che la stagione 5 rispecchierà i toni della stagione 1:

"La stagione 5, per come la vediamo, è una specie di culmine di tutte le stagioni, quindi ha un po' di ognuna di esse. Mentre prima ogni stagione era distinta - la 3 è la nostra grande stagione di successo estivo con grandi mostri, e la 4 era l'orrore psicologico. Penso che quello che stiamo cercando di fare sia tornare alle origini, in una sorta di toni della stagione 1".

Fonte: Comic Book