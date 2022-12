Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La quinta e ultima stagione di Stranger Things è destinata a chiudere una delle più grandiose serie TV degli ultimi anni e, mentre i fan si stanno dedicando alle teorie più disparate, il regista dello spettacolo Shawn Levy promette che sarà "sia epico che molto emozionante".

I creatori Matt e Ross Duffer hanno comprensibilmente una grande sfida davanti a loro, poiché sono costretti a concludere gli elementi della storia delle quattro stagioni precedenti introducendo anche nuovi punti della trama, anche se i commenti di Levy sulla natura della serie fanno ben sperare per il finale stagione.

"So che i fratelli Duffer hanno già accennato a questo pubblicamente, ma quando ci siamo seduti lì e abbiamo sentito il lancio per la trama di questa stagione finale, non credo che ci fosse una sola persona che non stesse piangendo", ha condiviso Levy. "Quindi sì, quest'ultima stagione sarà sia epica che molto emozionante. Penso anche che realizzarla sarà dannatamente emozionante, dal momento che questo spettacolo ha cambiato la vita di ognuno di noi che ci ha lavorato. Comunque, la scrittura sta andando molto bene, e non vediamo l'ora di entrare in produzione il prossimo anno".

La quinta stagione di Stranger Things dovrebbe entrare in produzione il prossimo anno per una potenziale uscita su Netflix nel 2024.

Fonte: Comic Book