Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Con la prima parte della quarta stagione recentemente approdata sul catalogo di Netflix e la seconda in arrivo tra poche settimane, iniziano già a diffondersi le prime informazioni in merito al quinto e conclusivo arco di episodi dell’amata Stranger Things.

In un’intervista i creatori dello show, i fratelli Matt e Ross Duffer, hanno rivelato che molto probabilmente fra l’attuale e la successiva annata il pubblico assisterà a un salto temporale.

“Sono sicuro che faremo un salto temporale” – ha così dichiarato Ross Duffer – "Avremmo voluto girare le stagioni 4 e 5 una dopo l'altra, ma non c'era un modo fattibile per realizzarlo. Ci sono tutta una serie di discussioni che avremo con i nostri sceneggiatori quando inizieremo a lavorarci su...Che ci crediate o no, siamo ancora presi dall’attuale capitolo e stiamo terminando gli ultimi due episodi. Sono davvero grandiosi".

Al momento una precisa data d’inizio riprese non è ancora stata programmata, come ha confermato lo stesso Matt Duffer:

"Non siamo ancora sicuri di quando verrà avviata la produzione, ma gran parte dei piani sono già stati ben delineati".

Non resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti in merito, e nel frattempo terminare il binge watching dei recenti episodi e proiettarsi così verso il 1° luglio per vedere i successivi.

Fonte: Comic Book