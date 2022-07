Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn, è diventato uno dei personaggi preferiti dei fan, e nell'episodio finale è diventato una leggenda per il suo atto di sacrificio caratterizzato dalle note di Master of Puppets dei Metallica.

Purtroppo la grandiosa esibizione di Munson è stata la sua ultima, e anche se a volte la morte non è per sempre in spettacoli come Stranger Things, i creatori della serie hanno recentemente indicato che la morte di Eddie sarà permanente, affermando che il personaggio è definitivamente morto. Tuttavia i fan sperano che, in qualche modo, Eddie torni per la stagione 5.

D'altra parte riportare in vita personaggi morti non è davvero una buona idea per uno spettacolo come Stranger Things. Questa sembra certamente essere l'opinione di Maya Hawke, la quale ha affermato che, sebbene capisca perché i fan amino Munson, non vorrebbe che il personaggio torni in vita:

“Sono totalmente solidale con i fan che vogliono rivederlo...Ma penso che non possiamo continuare a uccidere le persone e riportarle in vita - gli stessi fan sarebbero infastiditi! Ma mi piacerebbe che trovassero un modo per avere il fantasma di Eddie, anche perché Joe Quinn è un ragazzo fantastico. È così divertente da avere sul set, e poi è un attore eccezionale”.