Stranger Things 5: David Harbour conosce il Finale della Serie TV?

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 minuti fa

Durante una recente intervista l'interprete di Jim Hopper, David Harbour, ha affermato di sapere come si concluderà Stranger Things:

“Sì, so tutto", ha affermato l'attore ridendo. "L'ho già detto in interviste precedenti, e immediatamente ho ricevuto un messaggio da Matt e Ross Duffer con scritto: 'Oh, quindi sai tutto?'. Sì. Quindi, in teoria so qual è la fine dello spettacolo".

Solo il tempo potrà confermare o smentire le sue parole, ma intanto ci sono molte teorie su come finirà la serie TV di Netflix. Alcuni credono che Will Byers assumerà un ruolo più attivo nella distruzione del Sottosopra poiché tutto è iniziato con lui, mentre altri pensano che Undici detronizzerà Vecna e si sacrificherà per salvare tutti.

Mentre attendiamo notizie sulla data di debutto della prossima (e ultima) stagione, scoprite tutti gli ultimi aggiornamenti!

Fonte: We Got This Covered