Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La condivisione di una pagina dello script della scorsa quarta stagione di Stranger Things potrebbe fornire agli spettatori alcuni indizi sul destino di Max.

Il finale - rilasciato su Netflix il 1° luglio - ha lasciato i fan della serie TV con diversi enormi punti di domanda, inclusi i destini di Vecna, Max e tutti gli abitanti di Hawkins. Con una sola stagione rimasta, i fan non hanno perso tempo a speculare su cosa ne sarà dei loro personaggi preferiti. Nella fattispecie, anche se sembra che Max sia ancora viva dopo il suo incontro con Vecna, il suo destino potrebbe non essere poi così chiaro.

In un'immagine pubblicata sul profilo Twitter degli autori di Stranger Things, gli spettatori possono dare un'occhiata alla sceneggiatura della scena in cui Undici riporta in vita Max. Sebbene il dialogo sia abbastanza simile a come appare nello spettacolo, c'è una frase che salta subito all'occhio: "Un brillante e colorato caleidoscopio vola verso la telecamera. Proprio come quando Undici ha mandato Uno in un'altra dimensione".

El revives Max pic.twitter.com/gBnfloAxAZ — stranger writers (@strangerwriters) September 16, 2022

Sebbene Max sembri essere sopravvissuta fisicamente all'attacco di Vecna, la pagina del copione ha lasciato i fan a chiedersi se Undici abbia davvero salvato Max: mentre il corpo ferito di Max potrebbe essere vivo ad Hawkins, la sua mente potrebbe essere da qualche altra parte.

Fonte: Screen Rant