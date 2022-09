Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Nella scorsa stagione di Stranger Things è stata realizzata una scena a dir poco epica, che ha reso il personaggio di Joseph Quinn ancora più apprezzato.

Oltre alla recitazione, alla narrazione e alla cinematografia, Stranger Things è noto per l'uso della musica. Ogni stagione ha momenti musicali memorabili, da Will che usa Should I Stay or Should I Go dei Clash per comunicare dal Sottosopra, a Max che viene salvata da Vecna grazie a Running Up That Hill di Kate Bush. L'uso della musica da parte dello spettacolo ha visto canzoni vecchie di decenni nuovamente in cima alle classifiche. Analogamente all'improvvisa rinascita della popolarità della canzone di Bush c'è stata Master of Puppets dei Metallica, la canzone che Eddie suona con la sua chitarra nel finale dello scorso capitolo. I Metallica hanno già espresso la loro gratitudine per lo show Netflix usando le riprese di Eddie che suona la sua chitarra come sfondo per i loro concerti, e regalando una replica firmata della chitarra di Eddie al suo interprete.

Dopo aver vinto nella categoria Outstanding Music Supervision, Nora Felder (music supervisor) racconta che i Metallica le hanno inviato un regalo incredibile per ringraziarla per aver usato Master of Puppets. Non solo le sono stati inviati dei fiori, ma anche un cofanetto che secondo lei vale circa 3.000 dollari:

"Mi hanno mandato dei fiori. Mi hanno inviato questo incredibile cofanetto Master of Puppets - e mio figlio continua a ripetermi che vale tipo 3.000 dollari! La loro direzione mi ha inviato delle note per loro conto. E sono adorabili. Sono persone davvero adorabili. Hanno molti nuovi fan e i loro fan più vecchi pensano: 'Chi sono tutte queste nuove persone? Beh, tutti sono i benvenuti nella famiglia Metallica'. È semplicemente meraviglioso che la musica stia unendo le persone".

Fonte: Screen Rant