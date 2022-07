Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Stranger Things è stato un enorme successo e, secondo Netflix, la quarta stagione avrebbe potuto avere più episodi se non fosse stato per la pandemia.

Il co-CEO di Netflix Ted Sarandos hanno ammesso che la pandemia ha avuto un impatto sui costi di produzione aggiuntivi. Quest'anno sono stati spesi circa 17 miliardi di dollari per produrre contenuti su Netflix e, sebbene si tratti di una grossa somma, i costi del Covid hanno preso dal 5 al 10% circa del budget dei contenuti:

"Se lo rifacessimo di nuovo, senza la pandemia, potrebbero anche esserci un paio di episodi extra di Stranger Things".

Sarandos ha anche sottolineato che la produzione di Stranger Things è stata influenzata dalla pandemia, dal "cast giovane" e "dall'ambito della produzione", e alcuni costi sono stati dedicati alle misure di salute e sicurezza. Ha anche sottolineato che lo spettacolo doveva essere molto attento durante le riprese, ed è proprio per questo che ci è voluto così tanto tempo per la produzione:

“Stranger Things è stato probabilmente influenzato - come qualsiasi altro progetto - dalla pandemia, dal giovane cast, delle dimensioni e della portata della produzione e delle molteplici location in cui abbiamo girato. È stato un onere molto costoso per lo show assicurarci di poterlo consegnare. Uno dei motivi della divisione della stagione in due parti è stato il tempo impiegato per produrre lo spettacolo, allungato ulteriormente dai blocchi causati dalla pandemia".

Si prevedeva che la quarta stagione della serie TV avrebbe potuto avere un totale di 11 episodi invece dei 9 effettivamente realizzati.

Parlando dell'episodio finale, alcuni fan pensano che il finale fosse affrettato a causa del salto temporale di "due giorni dopo".

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix.

Fonte: We Got This Covered