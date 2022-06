Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Kate Mulgrew, famosa per le sue interpretazioni in Star Trek: Voyager e Orange is the New Black, ha recentemente espresso il suo interesse in un ritorno dal vivo del suo iconico personaggio, il Capitano della U.S.S. Voyager Kathryn Janeway.

L’attrice statunitense, diventata un’icona della fantascienza sul piccolo schermo, è apparsa di nuovo nell'universo di Star Trek lo scorso anno, dando voce alla versione ologramma dell'originale Janeway in Star Trek: Prodigy.

Mulgrew quindi ha confessato che sarebbe disposta a indossare di nuovo la divisa del Capitano Janeway, magari con occhi nuovi:

"Penso che Picard abbia finito, quindi non credo che Janeway si presenterà. Ma chissà cose le succederà in futuro, sarei molto curiosa di saperlo. Ci sono sorprese in gioco, quindi devo stare accorta. Lei è un ammiraglio ed è in grado di sorprendere anche sé stessa. Sarà tutto inaspettato e meraviglioso".

In passato, sembrava che l'attrice di origini irlandese fosse sollevata di lasciare il personaggio, ma con il recente aumento di popolarità di Star Trek e la continua esplorazione di personaggi classici molto amati come Jean-Luc Picard, Mulgrew sembra aver cambiato idea. In effetti, i commenti dell’attrice sull’arrivo di qualcosa di “inaspettato” suggeriscono che Mulgrew è a conoscenza di un nuovo e affascinante arco narrativo per il Capitano della U.S.S. Voyager, che anticipa un futuro eccitante per il personaggio, che sia dentro o fuori il regno animato.

Star Trek: Voyager è stata la quinta serie TV del franchise, in corso fino alla settima stagione dal 1995 al 2001. Lo spettacolo rimane nella storia di Star Trek come il primo show a presentare un Capitano donna, molto amato dai fan.

Fonte: Screen Rant