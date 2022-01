Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Secondo gli showrunner dello spettacolo di Paramout+, la terza stagione di Star Trek: Picard cambierà l'intero universo di Star Trek.

In una recente intervista, a Terry Matalas è stato chiesto del peso del canone che grava sulla seconda stagione:

"Non tanto nella seconda stagione, sicuramente nella terza. Ci sono alcune idee per l'universo di Star Trek che cambiano le carte in tavola. La seconda stagione, per quanto sia epica, è una storia intima".

Matalas suggerisce che la terza stagione potrebbe collegarsi alle avventure cinematografiche dell'equipaggio di Star Trek:

"Ci sono alcuni accenni ai film di Kirk. Sono cresciuto con la serie originale e i film di Kirk. Questo è il mio Star Trek. Quindi vedrete alcune di queste cose che uniscono alcuni spettacoli di Star Trek. E penso che Akiva Goldsman abbia costruito un'esplorazione psicologica davvero affascinante e straziante di Picard che nessuno si aspetta".

Al contrario del collega, Goldsman decide di non commentare il prossimo capitolo di Star Trek: Picard:

"Non ho nulla da dire sulla terza stagione, dico solo che dovreste guardarla".

Oltre a Patrick Stewart (che è anche produttore esecutivo) nei panni del Capitano Picard e John de Lancie nelle vesti di Q, il cast di Star Trek: Picard include Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady e Brent Spiner. Nella nuova stagione Annie Wersching interpreterà un classico villain di Star Trek, la Regina Borg.

La seconda stagione di Star Trek: Picard sarà rilasciata su Paramount+ il 3 marzo.

Fonte: Comic Book