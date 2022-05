Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Star Trek: Picard ha da poco rilasciato il finale della seconda stagione su Amazon Prime Video e, in una recente intervista, la star protagonista Patrick Stewart ha raccontato la sua reazione alla scena emotiva tra Jean-Luc e Q.

Apparso per la prima volta come il personaggio di Jean-Luc Picard più di 30 anni fa in Star Trek: The Next Generation, Stewart da allora è diventato un punto fermo dell'amato franchise, al pari del capitano James T. Kirk della serie originale.

L'attore, a proposito degli ultimi istanti dell'episodio conclusivo, ha dichiarato:

"Ho visto l'ultimo episodio e mi ha commosso come aveva fatto l'episodio 9, ma questa volta molto, molto di più. Le scene con John de Lancie sono state molto intense, perché penso che entrambi abbiamo grande rispetto l'uno per l'altro e per il lavoro che facciamo, c'era sempre un senso di vulnerabilità nelle scene con Q. A volte era noioso, a volte minaccioso, e c'era la sensazione che potesse essere violento. Non c'è dubbio che sia ancora Q, ma è un uomo che cambia, un uomo che ha deciso di poter rivelare in sicurezza sé stesso e chi è veramente. L'ho trovato molto emozionante".

La seconda stagione di Star Trek: Picard ha dedicato più tempo ad approfondire il passato di Jean-Luc, che include il ritorno di Q (John de Lancie) - introdotto per la prima volta in Star Trek: The Next Generation come un essere onnipotente in grado di manipolare l'universo. Sebbene inizialmente svelato come antagonista nello show originale, Q è arrivato a sviluppare un senso di cameratismo con Picard, un tema che è stato ulteriormente esplorato negli episodi della seconda stagione. Nel finale di stagione i due personaggi hanno condiviso un momento emotivo nel quale si sono detti addio prima della dipartita di Q.

La terza e ultima stagione di Star trek: Picard promette di concludere le storie lasciate aperte in Star Trek: The Next Generation. Resta da vedere se Q farà ritorno, anche se il suo arco narrativo sembra essersi concluso con il finale di stagione.

Fonte: Screen Rant