Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Brent Spiner tornerà con un nuovo personaggio nella seconda stagione di Star Trek: Picard, e ora conosciamo finalmente il suo nome.

Il primo episodio della seconda stagione ha debuttato lo scorso 3 marzo. Paramount+ ha poi rilasciato un teaser trailer che mostra cosa accadrà nella restante stagione. In un punto del video si intravede una statua con le sembianze di Spiner e la dicitura Adam Soong.

Oltre a interpretare gli androidi Data, Lore e B-4 in Star Trek: The Next Generation e nei successivi film, Spiner ha anche interpretato il creatore degli androidi Noonien Soong e altri membri della famiglia, incluso l'antenato di Noonien, Arik Soong, in Star Trek: Enterprise e il figlio, Altan Soong, nella prima stagione di Star Trek: Picard.

Alla fine della prima stagione ha infine detto addio al personaggio di Data e in un'intervista aveva rivelato che sarebbe tornato con un nuovo personaggio:

"Posso dirti che non sono Data. So che non hanno rivelato molto sulla mia partecipazione allo show. Posso dire che sono un membro della famiglia Soong e che interpreto un personaggio mai visto prima".

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation. Il cast della nuova stagione include anche Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady, John de Lancie, Annie Wersching e Brent Spiner.

Il primo episodio della seconda stagione di Star Trek: Picard è disponibile in Italia su Amazon Prime Video, con un nuovo episodio ogni venerdì.

Fonte: Comic Book