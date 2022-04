Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

FX ha rinnovato per una sesta e ultima stagione la serie TV statunitense Snowfall, il crime drama ambientato a Los Angeles durante la prima epidemia di crack nei primi anni '80.

Il protagonista e produttore esecutivo Damson Idris in un comunicato ha espresso il suo pensiero:

"Non potevo immaginare di raccontare questa storia da nessuna parte se non su FX. Sono incredibilmente orgoglioso della storia che abbiamo realizzato insieme. Soprattutto dell'impatto che Snowfall ha avuto sulla cultura. Molto di rado una serie TV arriva alla sesta stagione, e dire addio a Franklin Saint sarà straziante. Ma la famiglia e le relazioni che ho stretto in questo viaggio dureranno tutta la vita. So che il co-ideatore John Singleton, scomparso tre anni fa, ci sta guardando da lassù sorridendo orgoglioso".

Il presidente della programmazione originale di FX Nick Grad ha voluto aggiungere:

"Sei anni fa FX ha unito per la prima volta le forze con il leggendario sceneggiatore e regista John Singleton e il resto del team creativo per perseguire la loro visione di un drama ambizioso e potente sull'esplosione dell'epidemia di crack dei primi anni '80. Oggi, mentre la quinta stagione di Snowfall raggiunge nuove vette di consensi e spettatori, non c'è dubbio che questa serie sia diventata un classico di FX. Siamo entusiasti di ordinare una sesta stagione che consentirà a Dave Andron, Walter Mosley e al resto dei produttori di portare Snowfall a un finale adeguato che mostri la genialità di tutte le persone coinvolte, dal cast stellare guidato da Damson Idris agli sceneggiatori, registi, artisti e membri della troupe".

Creato da John Singleton, Eric Amadio e Dave Andron, lo show ha registrando una crescita degli ascolti nella quarta stagione ottenendo un aumento del 41% rispetto alla terza stagione e con una media di 5,1 milioni di spettatori totali su tutte le piattaforme.

La serie TV segue le vicende di Franklin Saint (Damson Idris) e di altri personaggi le cui vite si intrecciano.

Snowfall è disponibile su Disney+ fino alla quarta stagione.

Fonte: TVLine