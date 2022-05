Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Arriva la conferma ufficiale: Esther Babington non comparirà nella terza stagione di Sanditon. Il lieto fine del personaggio interpretato da Charlotte Spencer ha infatti rappresentato un vero e proprio congedo dallo show.

La serie targata PBS dovrà fare a meno di Spencer poiché l'attrice ha firmato un contratto per la serie TV di BBC e Paramount+, intitolata The Gold.

Lo showrunner Justin Young ha spiegato che Sanditon 3 non dovrà spiegare l'assenza di Esther poiché "alla fine della seconda stagione, ha avuto tutto ciò che ha sempre desiderato: è felice, sposata e ha un figlio che adora, e la sua storia si può dunque considerare chiusa".

Ricordiamo che Sanditon è stata già rinnovata per una terza stagione, dopo che la seconda è da poco andata in onda nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Ancora non si conosce la data di uscita degli episodi inediti, anche se presumiamo non saranno trasmessi prima del 2023.

Fonte: TVLine