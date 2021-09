Pose: ben Tre Emmy per la 3° Stagione dell'apprezzata Serie TV

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

L'apprezzata serie TV statunitense Pose, ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven Canals per FX continua a vincere premi.

La prima stagione ha ricevuto molte recensioni positive dalla critica, venendo candidata per diversi premi, tra cui due Golden Globe: Miglior serie drammatica e Miglior attore in una serie drammatica all'attore e cantante Billy Porter (primo attore apertamente gay a prevalere nella categoria).

Ora, con la sua terza stagione, si è aggiudicata tre statuette ai Creative Arts Emmy Awards, aggiudicandosi il premio per le migliori acconciature, quello per il miglior trucco e ha vinto anche nella categoria Best Costume Design.

I vincitori che hanno ritirato i premi sia sul palco che nel backstage, hanno voluto sottolineare come la natura rivoluzionaria della serie TV abbia avuto un impatto sulle loro vite, insieme a quelle degli spettatori.

Barry Lee Moe, responasabile di trucco e parucco, ha dichiarato:

"La serie TV ha ottenuto tanta visibilità e ha permesso che alla comunità trans in tutto il mondo di essere conosciuta meglio ed amata. Questi premi sono dedicati a tutte le persone trans che si sono sentite ignorate in questo mondo e tuttavia hanno trovato il coraggio e la forza per farcela. Questo premio è per quegli esseri umani, le cui vite sono state troncate dall'ignoranza e dalla violenza. Lavorare in questo show mi ha reso una persona migliore".

Lo show ha debuttato su FX nel 2018, segnando la storia della televisione con il più grande cast di attori transgender, esplorando la New York degli anni '80 e '90, dalla cultura del ballo all'esperienza delle comunità gay e trans nel corso di questi decenni.

In totale Pose ha ottenuto 20 nomination agli Emmy, finora.

Le prime due stagioni della serie TV sono disponibili sulla piattaforma Netflix.

Fonte: Deadline