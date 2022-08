Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Malgrado le vacanze estive siano in pieno svolgimento, non è ancora tempo per gli abbonati di Apple TV+ di concedersi all’ozio e una nuova sessione di aerobica in puro stile anni ’80 è già programmata per tutti loro.

A pochi giorni dalla conclusione della seconda stagione, il servizio streaming ha infatti deciso di rinnovare la serie TV Physical per un terzo arco narrativo.

Creata da Annie Weisman, la dark comedy vede Rose Byrne nei panni di Sheila Rubin, un’infelice e frustrata casalinga della San Diego degli anni ’80, la cui vita cambia drasticamente quando si trova ad entrare in uno studio di aerobica, trovando quindi il proprio scopo e, fra numerose difficoltà, la via per raggiungere il successo.

“Sono entusiasta dell'opportunità di continuare a raccontare la storia di Sheila insieme a Rose Byrne e al resto del nostro incredibile cast, sceneggiatori e troupe” - ha così dichiarato la stessa Weisman – “La performance mozzafiato, esilarante e coraggiosa di Rose la rende la stella polare che guida il viaggio del nostro show di crescita personale e trasformazione nella California meridionale degli anni '80, fra musica synth-pop, abbronzature e tute di spandex. Il feedback che abbiamo ricevuto dal pubblico, che continua a scoprire e apprezzare Physica,l è l'esperienza più gratificante della mia carriera e sono davvero grata al nostro team di Apple e Tomorrow Studios per aver trasformato questo sogno in realtà”.

Fonte: TVLine