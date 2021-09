Peacemaker: una Nuova Foto della Serie TV targata HBO Max

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nella scena post-credit della pellicola del DCEU "The Suicide Squad" il pubblico ha appreso come, nonostante il micidiale colpo ricevuto da Bloodsport (Idris Elba di Luther), l’antieroe Peacemaker (John Cena) era miracolosamente sopravvissuto, e una nuova missione era pronta per essergli assegnata.

La sequenza altro non era che un’anticipazione dello show che debutterà a breve sul servizio streaming di HBO Max e che vedrà proprio nel patriottico personaggio il suo protagonista principale.

La serie, composta da 8 episodi, sarà ambientata dopo gli eventi del film sopracitato, ma approfondirà anche alcuni aspetti del passato di Peacemaker, fungendo quindi sia da sequel che da prequel, e vede in qualità di showrunner e sceneggiatore lo stesso James Gunn, regista di The Suicide Squad.

In attesa dell’uscita, è recentemente trapelata online una foto che offre un primo sguardo allo sgangherato gruppo dei protagonisti che si troveranno a dover salvare il mondo da una potenziale e catastrofica minaccia.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Oltre al già citato Cena, l’immagine mostra Steve Agee e Jennifer Holland, che ritornano nei rispettivi panni degli agenti dell’Argus, John Economos ed Emilia Harcourt, nonché Chukwudi Iwuji (Designated Survivor), Danielle Brooks (Orange is The New Black) e Freddie Stroma (Bridgerton), che presteranno il volto alle new entry Murn, Adebayo e Vigilante.

La premiere non ha ancora una data precisa di uscita, ma verrà rilasciata a gennaio 2022.

Fonte: Comic Book