Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

A circa un mese dall’atteso debutto e dopo una prima anticipazione offerta nel corso del lancio europeo del servizio streaming di HBO Max, è giunto finalmente online un lungo trailer della serie Peacemaker, basata sulle storie e i personaggi dei fumetti DC.

Lo show, ambientato dopo i fatti narrati nella recente pellicola “The Suicide Squad”, prosegue sul piccolo schermo le avventure dell’omonimo reduce di guerra, nuovamente interpretato da John Cena, cui è stata assegnata un’inedita missione, come mostrato nella scena post-credit legata al film.

“Peacemaker è un'opportunità per approfondire i problemi attuali del mondo attraverso l'obiettivo di questo supereroe/supercattivo/ il più grande idiota al mondo” - ha dichiarato il creatore James Gunn, che ha diretto anche il blockbuster – “Sono entusiasta di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo cinematografico DC in uno show di più ampio respiro. Inoltre poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici alla Warner Bros. è la ciliegina sulla torta”.

“È stato un onore enorme e una grande opportunità far parte di The Suicide Squad e collaborare con James su quello che sarà un film fantastico” - disse Cena in una vecchia intervista – “Sono davvero entusiasta di avere la possibilità di lavorare di nuovo con lui per Peacemaker. Non vediamo l'ora che i fan la vedano”.

Lo show giungerà sul catalogo della piattaforma il prossimo 13 gennaio.

Fonte: Comic Book