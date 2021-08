Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Il sequel del film Suicide Squad, intitolato The Suicide Squad - Missione Suicida, è stato rilasciato in tutto il mondo questo 5 agosto e ha ricevuto recensioni positive da parte della critica e del pubblico. il regista americano James Gunn (Guardiani della Galassia) è pronto a tornare dietro la macchina da presa per la serie TV spin-off Peacemaker.

The Suicide Squad ha dato un piccolo assaggio della storia del personaggio DC interpretato da John Cena e la serie TV amplierà gli aspetti del vigilante antieroe e letale Christopher Smith.

Gunn, in una recente intervista, ha parlato del nuovo show di HBO Max:

"Peacemaker è uno spettacolo molto, molto diverso da qualsiasi cosa sia mai stata fatta nel regno dei supereroi, con toonnellate di azione in più rispetto a qualsiasi spettacolo di supereroi di sempre".

Il regista ha inoltre sottolineato il motivo del portare sul piccolo schermo proprio questo personaggio dei fumetti:

"Portare Peacemaker sul piccolo schermo è un'opportunità per approfondire i problemi attuali del mondo attraverso l'obiettivo di questo supereroe/supercriminale. Lui è un grande idiota rumoroso e borioso. Ma come mai? A che punto è diventato un tale idiota e cosa c'è dietro? Penso ci sia molto da approfondire".

Gunn dirigerà cinque degli otto episodi di Peacemaker. Gli altri tre episodi saranno girati da Jody Hill, Brad Anderson (Titans) e Rosemary Rodriguez (Jessica Jones).

Peacemaker debutterà a gennaio 2022 su HBO Max.

Fonte: Variety