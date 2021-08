Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Con il film The Suicide Squad giunto ormai nelle sale cinematografiche, James Gunn è tornato recentemente a parlare del prossimo progetto legato alla pellicola, ossia la serie TV incentrata sul membro della folle squadra di villain, Peacemaker.

A partire dall’annuncio, i fan si sono subito posti alcune domande: quale posto occuperà lo show nella timeline del DCEU? Ma soprattutto sarà ambientato prima o dopo il film sopracitato?

Ebbene tali quesiti hanno trovato finalmente una risposta, quando il regista, coinvolto anche nello stesso spin-off, ha dichiarato che la storia sarà in parte prequel e in parte sequel, andando quindi a svelare le origini del personaggio interpretato da John Cena, ma mostrando anche ciò che il destino ha ora in serbo per lui.

“Non è una persona malvagia, è solo un cattivo ragazzo” - ha affermato Gunn – “Nel film sembra quasi irrecuperabile. Ma penso che ci sia molto di più in lui. Non abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo in The Suicide Squad allo stesso modo di alcuni degli protagonisti e quindi questo sarà l'argomento di tutta la serie. Avevo bisogno di almeno otto episodi per spiegarlo”.

Oltre a Cena, il cast dello show, che debutterà a gennaio 2022 su HBO Max, vede la presenza di Danielle Brooks (Orange is The New Black), Robert Patrick (X-Files), Chukwudi Iwuji, Jennifer Holland, Steve Agee e Freddie Stroma (Bridgerton).

Fonte: Comic Book