L’inesorabile falce della cancellazione ha colpito ancora, e anche gli show che sembravano al riparo dal suo tocco potrebbero invece non essere al sicuro: malgrado un iniziale rinnovo per un terzo arco narrativo, è stato infatti annunciato che Why Women Kill non proseguirà la sua corsa.

A commentare la triste notizia è stato un portavoce del servizio streaming di Paramount+, che ha dichiarato:

“Vorremmo ringraziare i nostri partner di CBS Studios e Imagine Television Studios, il fantastico creatore e showrunner Marc Cherry, gli incredibili sceneggiatori, cast e troupe per due stagioni memorabili”.

La decisione improvvisa è sicuramente sorprendente, in quanto Nicole Clemens, presidente della Paramount+ per le serie originali, aveva precedentemente lodato lo show per essersi classificato fra i primi dieci prodotti del catalogo della piattaforma sia per quanto riguarda l’apprezzamento, ma anche per il numero di nuovi abbonati acquisiti.

La serie di stampo antologico è stata creata da Marc Cherry (Desperate Housewives) e ha visto in due stagioni avvicendarsi interpreti differenti, fra i quali le star di C’era Una Volta, Lana Parrilla e Ginnifer Goodwin, nonché Lucy Liu (Elementary) e Alexandra Daddario, scelta da poco per apparire nell’adattamento seriale della saga di romanzi sulle Streghe di Mayfair.

