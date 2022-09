Lupin 3: rilasciato il Teaser Trailer degli attesi Episodi Inediti

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Certo, Lupin ha finalmente messo in manette Pellegrini l'ultima volta che ci siamo sintonizzati con il dramma di Netflix, ma i problemi di Assane sono tutt'altro che finiti.

In un nuovo teaser dedicato alla terza parte - svelato durante l'evento TUDUM di Netflix - il personaggio di Omar Sy deve bilanciare l'essere un uomo ricercato con il suo amore per la sua famiglia. Come forse ricorderete, Assane era riuscito a eludere le autorità e aveva inviato un messaggio a sua moglie Claire e al figlio Raoul per incontrarsi al ponte dove hanno deciso il nome del figlio. Quando Assane si riunisce con la sua famiglia, dichiara che la sua lotta contro Pellegrini era finalmente finita, ma stava solo causando problemi a Claire e Raoul e doveva andarsene.

"Ora nascosto, Assane deve imparare a vivere lontano da sua moglie e suo figlio", recita la sinossi ufficiale. Ma non durerà a lungo: “Con le sofferenze che sopportano a causa sua, Assane non ce la fa più e decide di tornare a Parigi per far loro una proposta folle: lasciare la Francia e ricominciare una nuova vita altrove. Ma i fantasmi del passato non sono mai lontani e un ritorno inaspettato sconvolgerà i suoi piani”.

La terza parte di Lupin non ha ancora una data di uscita.

Fonte: TVLine