Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 15 ore fa

In modo del tutto inaspettato, l’imminente stagione 23 della serie principale della NBC Law & Order: SVU perderà due importanti personaggi: Jamie Gray Hyder e Demore Barnes lasceranno la serie, e la loro uscita di scena verrà rivelata nella premiere del 23 settembre. Hyder interpreta l’agente Kat Tamin, nuovo membro del team SVU del capitano Olivia Benson (Mariska Hargitay), mentre Barnes interpreta il vicecapo Christian Garland.

Al momento non sono noti i motivi di questa decisione.

Entrambi gli attori sono stati introdotti recentemente, nella stagione 21: inizialmente erano personaggi ricorrenti, per poi diventare presenze regolari nella stagione 22. È strano che lascino la serie così presto, sebbene i loro brevi periodi con lo show siano tutt’altro che i più brevi nella storia della serie TV e, in generale, di Law & Order.

Il primo episodio della premiere di due ore è intitolato And the Empire Strikes Back, e vedrà messa alla prova la lealtà tra Benson e Garland e tra Rollins e Carisi, che cercheranno di far arrivare i loro testimoni in tribunale; il sospettato sarà un potente deputato. Ben Rappaport, Terry Serpico e Octavio Pisano saranno guests stars.

Il secondo episodio, Never Turn Your Back on Them, metterà sotto i riflettori Fin e Kat, ma saranno coinvolti anche Garland e Benson. Fin e Kat proveranno a rintracciare un testimone scomparso in un territorio pericoloso, mentre il capo McGrath farà pressioni su Garland e Benson affinché riescano ad ottenere una condanna definitiva.

Hyder e Barnes sono rimasti nello show solamente per due stagioni, ma nelle stagioni precedenti sia di Unità Vittime Speciali che di Law & Order sono cambiati spesso partners e assistenti procuratori distrettuali, alcuni dei quali sono rimasti solo per pochi episodi. Dovremo aspettare per vedere chi sostituirà i due attori, di cui sentiremo la mancanza, dato il loro ottimo lavoro nelle ultime due stagioni.

Fonte: Comic Book