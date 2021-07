La Settima Stagione di Fear the Walking Dead non sarà l'Ultima

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con la minaccia di Teddy (John Glover, visto in Smallville) e delle testate nucleari a pendere sul loro capo, il destino dei protagonisti di Fear The Walking Dead sembra appeso ad un filo e l’imminente finale della sesta stagione promette davvero scintille.

Nonostante quest’incertezza, i fan sono sicuri da tempo che le avventure del gruppo guidato da Morgan sono ben lungi dal concludersi: lo show infatti è già stato rinnovato per un nuovo ciclo di episodi e potrebbe non essere l’ultimo.

Stando infatti alle parole degli showrunner, Andrew Chambliss e Ian Goldberg, il sipario sullo spin-off di The Walking Dead non dovrebbe calare tanto presto.

“Siamo molto entusiasti” – ha dichiarato Goldberg – “Non è l'ultima stagione, almeno per quanto ne sappiamo da AMC. Non ci hanno comunicato nulla a riguardo. Continueremo a raccontare queste storie finché ci consentiranno di farlo. Non pensiamo di dire ancora addio, resteremo in giro per un po’”.

Mentre la serie madre e lo stesso The Walking Dead: World Beyond sono ormai alle battute finali, l’universo basato sui fumetti di Robert Kirkman sembra godrà ancora di una lunga vita e soprattutto prospera, vista anche l’intenzione di espanderlo ulteriormente.

L’ultimo episodio della sesta stagione di Fear the Walking Dead andrà in onda in America il 13 giugno.

Fonte: Comic Book