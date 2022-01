Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

James Gunn, il regista e sceneggiatore statunitense del film The Suicide Squad e della serie TV Peacemaker, rivela di essere al lavoro per un secondo spin-off del folle mondo della Suicide Squad.

Gunn si è presentato a HBO Max con l'idea di un'altra serie costruita attorno ad uno dei personaggi di Suicide Squad. Il progetto è ancora alle fasi embrionali, senza nulla di scritto, né ha ottenuto il semaforo verde dal servizio streaming, ma pare che quest'ultimo ne sia entusiasta.

Il regista infatti, in una recente intervista, ha parlato del suo prossimo lavoro, facendo anche riferimento ad una possibile seconda stagione di Peacemaker:

"Stiamo lavorando a qualcos'altro ora, un'altra serie tv che è collegata a quell'universo. Non posso dirvi molto. Ci sono davvero buone possibilità che ci sia un rinnovo per Peacemaker".

La serie TV Peacemaker ha debuttato lo scorso 13 gennaio su HBO Max con i primi tre episodi sugli otto totali. La narrazione riprende esattamente da dove si era interrotta nella scena dopo i titoli di coda di The Suicide Squad, esplorando le conseguenze, ma non solo, della missione a Corto Maltese. John Cena riprende il suo ruolo da protagonista nello show, dimostrando un grande attaccamento al suo personaggio, tanto da presentarsi in diverse occasioni, tra presentazioni e talk show, vestito con il suo costume di scena.

La serie TV DC debutterà in Italia probabilmente sul canale Sky Atlantic e sulla piattaforma NOW.

Fonte: Deadline