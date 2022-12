Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Prime Video ha rilasciato un nuovo teaser trailer per la seconda stagione di Hunters, la sua serie originale incentrata su un gruppo eterogeneo di cacciatori di nazisti che vivono nella New York City del 1977.

Lo spettacolo copre le prospettive sia dei cacciatori che delle forze dell'ordine, che vogliono rintracciare i nazisti nel modo "giusto" e prevenire ulteriori spargimenti di sangue.

La serie TV ha diviso critica e fan nel corso della prima stagione, scritta e ideata da David Weil, è ambientata nella New York del 1977 e racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti. I Cacciatori hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. L'eclettico team, guidato da Meyer Offerman (Al Pacino), si avventura in una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida.

La seconda stagione di Hunters debutterà su Prime Video il 13 gennaio 2023.

Fonte: Comic Book