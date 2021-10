Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La serie TV thriller Hunters, targata Amazon Prime Video, si sta preparando per una seconda stagione.

Lo show ha diviso critica e fan nel corso della prima stagione, scritta ed ideata da David Weil, è ambientata nella New York del 1977 e racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti. I Cacciatori hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. L'eclettico team, guidato da Meyer Offerman (Al Pacino), si avventura in una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida.

Il produttore esecutivo Simon Kinberg e il creatore della serie David Weil hanno confermato che le riprese della seconda stagione sono in corso:

"Abbiamo completato la nostra parte delle riprese negli Stati Uniti e gireremo in Europa nei prossimi giorni. Quindi, siamo nel pieno della produzione".

Il grande villain della prossima stagione è stato svelato nel finale della prima stagione: Adolf Hitler inquadrato di schiena che si avvicina ad un pranzo di famiglia nella sua tenuta segreta.

Weill ha così proseguito l'intervista dicendo:

"Voglio mantenere la promessa che ho fatto al pubblico alla fine della prima stagione. La mia speranza è che ci sia una grande quantità di brivido e terrore, emozione, cuore, catarsi e pericolo. Spero di offrire una stagione ancora più grande, che si basi sulla precedente e ripaghi il nostro pubblico".

Come è stato precedentemente annunciato, Jennifer Jason Leigh sarà la nuova protagonista della seconda stagione, affiancata da Logan Lerman e Jerrika Hinton.

La prima stagione di Hunters è disponibile sulla piattaforma Prime Video. In attesa di novità vi invitiamo a rimanere collegati!

Fonte: Entertainment Weekly