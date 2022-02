Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Priscilla Quintana, che ha interpretato il personaggio di Isabella nella seconda e terza stagione di Good Trouble, è stata promossa a personaggio regolare per la quarta stagione. Nel cast ci sarà anche Bryan Craig, al quale si è unito anche Booboo Stewart in un ruolo ricorrente.

Creato da Joanna Johnson, Peter Paige e Bradley Bredeweg, Good Trouble segue gli abitanti di The Coterie nel centro di Los Angeles mentre si destreggiano tra carriera, amore e dolori della crescita dei vent'anni in un momento della tua vita in cui i tuoi amici sono la tua famiglia.

Il personaggio di Quintana è una residente della Coterie. Craig interpreterà Joaquin, un giornalista investigativo indipendente con un passato misterioso. Stewart recita nei panni di Luca, un uomo senza alloggio su cui Joaquin sta scrivendo una storia e con il quale farà amicizia.

La serie vede nel cast anche Maia Mitchell, Cierra Ramirez, Tommy Martinez, Emma Hunton, Sherry Cola, Zuri Adele, Beau Mirchoff e Josh Pence.

Freeform presenterà in anteprima la prima metà della quarta stagione a partire da mercoledì 9 marzo alle 22:00, il giorno successivo sarà disponibile su Hulu.

Per quanto riguarda l'uscita in Italia, non si hanno ancora notizie su dove e quando sarà resa disponibile.

Fonte: Deadline