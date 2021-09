Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Sky ha svelato il nuovo trailer ufficiale della quinta e ultima stagione della serie TV poliziesca italiana Gomorra, prodotta da Sky Studios e Cattleya, in collaborazione con Beta Film, distributrice internazionale.

Realizzata da un'idea di Roberto Saviano, grazie al suo celebre romanzo, Gomorra, da cui è stato tratto anche il film, la serie TV torna con il suo ultimo capitolo ed è filmata sempre da Stefano Sollima e Marco D'Amore.

La nuova clip mostra alcune delle sequenze girate tra Napoli, Roma e nella capitale della Lettonia Riga, e mostra Salvatore Esposito come il boss mafioso Genny Savastano, costretto in un bunker alla fine della quarta stagione. Si anticipa il ritorno di Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D'Amore, per la preparazione di una resa dei conti ormai senza appello.

Tornerà anche Ivana Lotito come Azzurra, abbandonata da Genny e ora impegnata a tenere al sicuro il piccolo Pietro.

Inoltre il trailer introduce anche diversi nuovi componenti del cast. L'attore Domenico Borrelli, interpreta Don Angelo detto 'O Maestrale, il feroce boss Ponticelli, che si rivelerà determinante per la guerra di Genny contro il clan Levantes e per consentirgli di riconquistare Secondigliano. L’attrice Tania Garribba (Il Primo Re) interpreta Donna Luciana, la moglie di 'O Maestrale, una donna dal carattere feroce proprio come suo marito e dall'intelligenza astuta e raffinata. Anche Carmine Paternoster, che ha recitato nel film Gomorra di Matteo Garrone, si è unito al cast come 'O Munaciello, uno dei boss di Secondigliano.

Tutto è pronto per il gran finale di una delle serie italiane maggiormente amate in Italia e anche all'estero. I nuovi episodi, infatti, arriveranno su Sky in Germania a dicembre e nel Regno Unito entro fine anno. Negli Stati Uniti la serie TV arriverà su HBO Max, piattaforma che ospita anche le prime quattro stagioni e il film spin-off, L'Immortale, parte integrante della narrazione.

La quinta stagione di Gomorra uscirà il 19 novembre su Sky.

Di seguito il trailer pubblicato:

Fonte: Variety