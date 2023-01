Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Mentre da un lato Finn Wolfhard non è pronto per la fine di Stranger Things, dall'altro pensa che "sarebbe ridicolo" se la serie TV durasse più di cinque stagioni:

"Sono davvero entusiasta di iniziare a lavorare alla quinta stagione, perché dopo aver finito di guardare la quarta ho pensato: 'Dannazione, torniamo sul set e filmiamola ora'".

Mentre l'attore, volto di Mike Wheeler nello spettacolo di Netflix, ha affermato di non essere pronto a lasciare Stranger Things, ha aggiunto:

"Voglio solo aiutare a finirlo, ma non con l'idea di 'Voglio chiuderla qui'. Voglio sapere cosa succede. Sono decisamente triste per questo, ma so anche che è come il tipico 'nuovo capitolo' della vita di tutti, che deve verificarsi".

"Per me, se Stranger Things durasse più di cinque stagioni, sarebbe ridicolo", ha continuato Wolfhard. “Penso che i fratelli Duffer abbiano concepito un finale perfetto in cinque capitoli. Non sapevamo nemmeno se ne avremmo fatti due! Quindi siamo felici che le persone vogliano ancora guardarlo. Ma sì, sono emozionato. La quarta era davvero incredibile, ma penso che mi piacerebbe vedere la quinta stagione attingere maggiormente alle dinamiche della stagione 1 ed essere un po' più contenuta, ma anche epica. Spero che in qualche modo otteremo un finale per ogni personaggio che sia abbastanza soddisfacente per i fan".

Per tutte le informazioni sull'ultima stagione di Stranger Things vi consigliamo la scheda dedicata.

Fonte: Variety