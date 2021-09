Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Un nuovo inizio attende i protagonisti di Fear The Walking Dead: dopo che il folle Teddy (John Glover di Smallville) è riuscito in parte a mettere in atto il suo progetto, lanciando una testata nucleare che ha devastato il panorama del Texas, i sopravvissuti si troveranno a gestire le conseguenze derivate dal disastro.

Sparpagliati tra i vari angoli dello stato, i membri del gruppo guidato da Morgan (Lennie James di Save Me) si troveranno a gestire condizioni di vita estreme e una versione diversa di vaganti, vivendo una serie di avventure distinte e cercando il modo di riunirsi.

A seguito della pubblicazione della sinossi ufficiale della premiere della settima stagione, è stata svelata una piccola anticipazione riguardante Victor Strand (Colman Domingo di Euphoria).

Dopo l’ennesimo scontro con Morgan, lo scaltro calcolatore ha infatti trovato rifugio presso un edificio, dove ha fatto la conoscenza di Howard (Omid Abtahi di American Gods), ma pare che nel suo destino sia previsto un altro importante incontro.

Stando infatti a quanto comunicato, mentre prospera in uno dei pochi luoghi ancora abitabili, Stand si troverà ad incrociare la strada con un misterioso individuo che ha un inaspettato legame con il suo passato.

Le prime ipotesi sembrerebbero identificare lo sconosciuto con Will, uno dei nuovi personaggi annunciati dagli showrunner, di cui però al momento non sono stati svelati maggiori dettagli, se non che sarà interpretato dall’attore Gus Halper (Dickinson).

Per avere una conferma o una smentita in merito, non resta che attendere il prossimo 17 ottobre, data della trasmissione del primo episodio della settima annata.

Fonte: Comic Book