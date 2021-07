Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 20 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

“The Beginning”

Questo è l’evocativo titolo scelto per il finale della sesta stagione di Fear The Walking Dead, che, andato in onda lo scorso 13 giugno, ha lasciato i fan letteralmente sbigottiti e curiosi di capire fin dove si spingerà la prossima annata.

Un apocalisse nucleare si profila infatti all’orizzonte per il gruppo di sopravvissuti guidato da Morgan (Lennie James, visto in Save Me), che ora, oltre alla minaccia degli zombie e delle altre comunità ostili, si troveranno a dover fare i conti anche con un ambiente decisamente inospitale.

In attesa quindi di conoscere il destino dei personaggi, gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg, sono recentemente intervenuti, rivelando che i prossimi episodi manterranno la struttura antologica testata nella scorsa stagione, ma avranno anche uno stile e un aspetto inedito.

“Siamo davvero elettrizzati del nuovo formato antologico assunto dallo show nella sesta annata, che si è focalizzata su storie più limitate, e questo continuerà nella settima. Proseguiremo con quella struttura e quel formato, e questo ci esalta, perché vedremo diversi tipi di storie, toni differenti e una grande varietà di mondi all'interno degli stessi episodi”.

“Stiamo davvero creando un nuovo universo. Lo show avrà un aspetto molto diverso, gli zombie saranno insoliti e ogni cosa sarà molto più intesa. Ne siamo davvero entusiasti. Allo stesso tempo, per quanto riguarda le storie dei personaggi, ci saranno molte vicende davvero interessanti in arrivo”.

Insomma la settima stagione si preannuncia già come qualcosa di originale e innovativo, e per vedere il risultato finale bisognerà attendere l’ultimo periodo del 2021.

Fonte: Comic Book