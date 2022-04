Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 22 aprile 2022

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con il momentaneo ritiro dell’agente Maggie Bell (Missy Peregrym), costretta al congedo per gli effetti dell’esposizione al gas Sarin, la squadra dell’FBI di New York riceverà l’aiuto da parte di una vecchia conoscenza: è stato infatti annunciato che Shantel VanSanten è pronta a tornare nei prossimi episodi di FBI.

L’attrice, conosciuta per aver interpretato la moglie di Butcher in The Boys e Karen Baldwin in For All Mankind, era già apparsa nell’attuale, quarta annata dello show, vestendo i panni di Nina Chase.

Descritto come intelligente, tenace ed esperto, il personaggio, mentre lavorava sotto copertura per infiltrarsi in un importante giro di droga, è finito per incrociare la strada con i protagonisti, impegnati in un caso di duplice omicidio.

Il pubblico è venuto poi a conoscenza che Nina e Stuart Scola (John Boyd di Bones) avevano intrattenuto rapporti intimi in passato, ma in seguito lui aveva troncato i rapporti.

Avendo ormai cambiato il proprio modo di approcciarsi alle relazioni e agli appuntamenti, l’agente si è infine scusato con la collega per il proprio comportamento, proponendole una platonica uscita per una cena.

L’attrice si unirà quindi al resto del cast per i restanti episodi della stagione, che si concluderà ufficialmente il prossimo 24 maggio.

Fonte: TVLine