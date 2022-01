Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

È passato poco più di un anno dall'ultima volta che abbiamo visto Bean, Elfo e Luci. L'attesa è ormai agli sgoccioli, e Netflix ha condiviso l'ultima anteprima prima dell'arrivo della nuova stagione della serie animata di Matt Groening.

La sinossi dei nuovi episodi di Disincanto recita: "Il mistero delle origini di Dreamland - e la posta in gioco per il suo futuro - diventa sempre più chiaro quando il nostro trio - e il Re Zøg - si ritrovano in viaggi personali che alla fine si legheranno al destino del regno. Separati alla fine della parte 3, i nostri eroi corrono per riunirsi in questi dieci episodi. Si ritroveranno ovunque, dalle profondità dell'Inferno alle nuvole del Paradiso e ovunque nel mezzo, inclusi Ogreland, Steamland, sottomarini, monasteri, manicomi, Dreamscape e altro ancora. Per tutto il tempo, i pezzi del puzzle, sia canonici che personali, si riveleranno ai fan accaniti".

I nuovi episodi di Disincanto arriveranno su Netflix il 9 febbraio.

Fonte: Collider