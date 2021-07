Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

È di queste ultime ore la conferma che non ci sarà una seconda stagione per Cursed, la recente serie TV Netflix che si basa su un personaggio chiave della leggenda di Re Artù (e che abbiamo recensito in questo articolo). Il cast è stato liberato dal contratto per permettere loro di perseguire altre opportunità lavorative.

Basato sul libro illustrato di Frank Miller e Tom Wheeler, Cursed è una rivisitazione della leggenda arturiana raccontata attraverso gli occhi della giovane donna, interpretata da Katherine Langford, che sarebbe diventata la Dama del Lago. La prima stagione è stata rilasciata su Netflix il 17 luglio dello scorso anno, e ha esplorato temi come la distruzione del mondo naturale, lo zelo e l'oppressione della religione, la guerra insensata e la ricerca del coraggio per guidare di fronte all'impossibile.

Fonte: Deadline