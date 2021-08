Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Nella seconda stagione della serie TV fantasy Carnival Row, tornerà il personaggio dell'attore britannico Jamie Harris (Lovecraft Country) visto nella prima stagione.

Il dramma, che vede come protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne, è un fantasy-noir ambientato in una città neo-vittoriana. Creature magiche in fuga dalla loro patria devastata dalla guerra si sono radunate in città e le tensioni tra i cittadini e la crescente popolazione immigrata si fanno sempre più frequenti.

Il personaggio di Harris è il sergente Dombey, un duro agente di polizia della città neo-vittoriana che non riesce ad accettare l’arrivo di fate e folletti stranieri.

Creato da René Echevarria e Travis Beacham, lo show è prodotto da Legendary Television e Amazon Studios.

Erik Oleson sarà lo showrunner della seconda stagione, mentre i produttori esecutivi sono: Marc Guggenheim (Arrow), Rene Echevarria (Star Trek), Jon Amiel, Orlando Bloom e Travis Beacham (Pacific Rim).

Non c'è ancora una data di rilascio della seconda stagione che sarà trasmessa sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Fonte: Deadline